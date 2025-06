Imprensa internacional elogia atuação do Fluminense após empate contra o Borussia Dortmund

Após o empate em 0x0 diante do Borussia Dortmund na estreia da Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense foi elogiado pela imprensa internacional.

Diversos portais, em diferentes países, destacaram a atuação do Tricolor diante do clube alemão. Veículos como o jornal espanhol "AS" e o argentino "Olé" avaliaram a superioridade da equipe brasileira e que merecia sair com a vitória.

Os periódicos também avaliaram que a falta de pontaria da equipe tricolor foi fatal para não sair com os três pontos diante dos europeus.

Confira algumas repercussões:

"Fluminense amplamente superior , que só precisou de um pouco de precisão para conquistar o que seriam três pontos merecidos", diz um trecho da nota do "Diário AS":

Jornal espanhol "AS" | Foto: Reprodução

"O time brasileiro se esforçou, jogou bem e até superou um Dortmund apático, que lutava muito para se reerguer", diz um trecho da matéria do "Olé":

Jornal argentino "Olé" | Foto: Reprodução

"O Borussia Dortmund não conseguiu superar um Fluminense que, na verdade, criou muito mais perigo do que a equipe de Niko Kovac", disse o "Mundo Deportivo":

Jornal espanhol "Mundo Deportivo" | Foto: Reprodução

"Fluminense melhor, mas ineficiente: Dortmund conquista ponto na largada", publicou o jornal alemão "Kicker":