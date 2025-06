Flamengo segue com interesse em Carrascal, segundo dirigente do Dínamo Moscou

Após a contratação do volante Jorginho, o Flamengo já tem seu próximo alvo definido. O colombiano Jorge Carrascal, de 27 anos, do Dínamo Moscou, da Rússia. A diretoria enxerga o jogador como uma possível sombra para Arrascaeta.

Segundo um dirigente do clube russo, as negociações, no momento, estão congeladas. O presidente do Conselho de Administração do Dínamo, Dmitry Gafin, comentou o interesse do clube brasileiro em contratar Carrascal, mas revelou que a Copa de Clubes paralisou as negociações.

"Houve interesse do Flamengo em Jorge Carrascal. As negociações estão, atualmente, suspensas, por causa do Mundial de Clubes. Carrascal é jogador do Dínamo de Moscou. Seria antiético comentar os detalhes das negociações com o Flamengo."

Leia também:

▶ São Gonçalo decreta ponto facultativo quinta (19) e sexta-feira (20)

▶ Niterói debate futuro da população idosa na 2ª Conferência Municipal de Direitos

O Rubro-Negro realizou uma proposta na casa de 12 milhões de euros (R$ 76,8 milhões), incluindo bônus por metas em contrato. Os russos pedem um valor um pouco mais alto pelo atleta. A diretoria do Fla entende que eles usaram o torneio da Fifa para aumentar a pedida e, por isso, decidiram ter calma para continuar as conversas.

Mesmo assim, o Flamengo segue confiante em fechar o acordo na próxima janela, que abre dia 10 de julho e se encerra no dia 2 de setembro. Carrascal, além de atuar como um meia clássico, pode jogar pelos lados do campo.

Formado pelo Millonarios, de seu país, Carrascal seguiu cedo para a Europa e vestiu as camisas do Sevilla (sem entrar em campo pelo time principal) e Karpaty (Ucrânia). Em 2019, transferiu-se para o River Plate, no qual permaneceu até se mudar para a Rússia. A transação do CSKA para o Dínamo ficou na casa dos 3,5 milhões de euros em 2023.