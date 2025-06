Yoga no Costão de Itacoatiara: aula gratuita e lanche junino neste sábado (14)

A atividade é gratuita e aberta ao público, promovendo bem-estar e conexão com a natureza - Foto: Divulgação

A atividade é gratuita e aberta ao público, promovendo bem-estar e conexão com a natureza - Foto: Divulgação

Neste sábado (14), das 8h às 9h30, o gramado do Costão de Itacoatiara será o cenário de mais uma edição especial de Yoga ao ar livre. A atividade é gratuita e aberta ao público, promovendo bem-estar e conexão com a natureza. Após a aula, os participantes poderão desfrutar de um café da manhã colaborativo com temática junina.

A proposta é unir movimento, respiração e partilha em um ambiente natural e acolhedor. Para participar, basta levar um tapetinho ou canga, água e algum quitute típico das festas juninas para compor o lanche coletivo.

A ação conta com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).

"Iniciativas como essa reforçam o nosso compromisso com a promoção de hábitos saudáveis e da convivência comunitária. Atividades gratuitas em espaços públicos inspiram bem-estar e qualidade de vida para todas as idades", destaca Luiz Carlos Gallo, secretário municipal de Esporte e Lazer.