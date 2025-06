Secretaria de Segurança Cidadã recupera motocicleta furtada em Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, segue colhendo os resultados dos investimentos em políticas públicas de segurança no município. Na quinta-feira (12/06), câmeras do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) foram fundamentais para as forças de segurança identificarem uma moto que havia sido furtada no bairro Flamengo.

Após alerta feito pelo Ciosp, policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) de Maricá seguiram para o local e abordaram um casal que trafegava na motocicleta. Logo em seguida, a moto foi apreendida e a dupla foi conduzida à 82ª DP para registro de ocorrência.

Posteriormente, o condutor foi encaminhado para a Delegacia Central de Flagrantes (76ª DP), onde permaneceu preso.