Maricá F.C estreia no Cariocão 2026 contra o Vasco; Campeonato terá novo formato e apenas 10 datas

Hugo Borges comemora seu gol de falta na vitória do Maricá F.C sobre o Botafogo, na estreia do Carioca 2025, no Estádio Nilton Santos. Os dois times estão na mesma chave da competição em 2026. - Foto: Divulgação - Bruno Maia/Maricá F.C

O Campeonato Carioca de 2026 será diferente e desafiador. Com novo regulamento e uma fórmula mais enxuta, a competição terá apenas 10 datas. A elite do futebol do Rio de Janeiro se prepara para uma edição de transição. A estreia do Maricá F.C será contra o Vasco, com mando do Tsunami, em data ainda a ser definida.

Após conquistar a Série A2 em 2024, o Maricá estreou na elite estadual este ano. Terminou o campeonato em 10º lugar na tabela, à frente de clubes tradicionais como Bangu e Portuguesa. Para 2026, o clube mira voos mais altos, consciente dos desafios e dificuldades do novo formato de disputa.

Novo regulamento: menos jogos, mais emoção

A edição de 2026 trará mudanças significativas no formato da competição:

• Doze equipes divididas em dois grupos (A e B)

• Na fase de grupos, os times de uma chave enfrentam os da outra (seis jogos)

• Os quatro melhores de cada grupo avançam às quartas de final

• As quartas ocorrem dentro da própria chave e em jogo único

• Semifinais serão em ida e volta

• A final será em jogo único

• Total de apenas 10 datas, reduzindo drasticamente o calendário

Conheça os grupos do Cariocão 2026

Grupo A: Fluminense, Vasco da Gama, Volta Redonda, Sampaio Corrêa, Portuguesa e Campeão da Série A2

Grupo B: Flamengo, Botafogo, Madureira, Maricá, Boavista e Nova Iguaçu

O grupo do Tsunami reúne clubes com campanhas bastante distintas na última edição do Estadual. O Flamengo foi bicampeão, com 23 pontos, melhor ataque e defesa da competição. O Botafogo, batido pelo Maricá F.C na estreia do Cariocão Superbet 2025 por 2 x 1 no Estádio Nilton Santos, terminou em 9º lugar com 13 pontos e saldo negativo de um gol. O Nova Iguaçu foi 6º, com 16 pontos, enquanto o Madureira fez uma campanha sólida e terminou em 7º, com 15 pontos. O Boavista fechou na 8ª posição com 14 pontos e uma campanha com oito empates em 11 jogos.

Nova Iguaçu e Boavista são adversários do Maricá F.C na atual Série D do Campeonato Brasileiro. No momento, ocupam, respectivamente, a penúltima e a última colocação do Grupo A6. O Maricá F.C é o terceiro colocado da chave, com onze pontos. Os quatro primeiros colocados avançam para a segunda fase da competição.

Menos datas, mais emoção

O novo regulamento atende a uma orientação de Samir Xaud, novo presidente da CBF, que determinou a redução de datas dos campeonatos estaduais a partir de 2026. O formato com apenas dez datas, incluindo fase de grupos, quartas, semifinais e final, representa uma tentativa da FERJ de preservar a competitividade do torneio sem desrespeitar o calendário nacional.

Luta contra o rebaixamento: quadrangular e playoff

Outra novidade significativa está na parte de baixo da tabela:

• Os dois últimos colocados de cada grupo (que não se classificarem às quartas) disputarão um quadrangular de permanência

• Esses quatro clubes se enfrentam em turno e returno (seis jogos no total)

• O último colocado é rebaixado

• O penúltimo disputa um playoff contra o vice-campeão da Série A2

(Ou seja, mesmo quem não for rebaixado direto pode ser empurrado à repescagem)

O desafio do novo formato

Em ascensão, o Maricá aposta na continuidade do trabalho iniciado em 2022, quando traçou um planejamento de cinco anos para alcançar e se manter na elite. A permanência do técnico Reinaldo e a aposta em atletas experientes mostram que o clube quer mais do que apenas sobreviver: quer competir.

Com o novo regulamento, o Campeonato Carioca de 2026 será mais direto, mais curto e não permitirá erros. O calendário mais enxuto exigirá começo forte e regularidade. Cada ponto contará para a alegria de um título ou a tristeza de um rebaixamento.