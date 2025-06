Philippe Coutinho negocia rescisão com Aston Villa para continuar no Vasco

O meia Philippe Coutinho segue em negociações para rescindir seu contrato com o Aston Villa, da Inglaterra, possibilitando, assim, sua continuidade no Vasco. Neste momento, o cria de São Januário está emprestado pelos ingleses e o vínculo com o clube carioca vai até o fim deste mês.

O contrato do camisa 11 vascaíno com o Villa vai até junho do próximo ano, mas o clube da Premier League precisa reverter a situação contratual de alguns jogadores do elenco porque ficou de fora da Liga dos Campeões da próxima temporada. A equipe terminou o torneio nacional em sexto lugar.

A rescisão de contrato do meia com o clube inglês era uma possibilidade prevista pelo Vasco desde o mês passado. A diretoria vascaína trata a permanência de Coutinho como uma das prioridades para o segundo semestre. Desde o início das conversas, os dirigentes do clube adotaram a postura de aguardar o jogador resolver sua situação com o Aston Villa por acreditar que seria o melhor caminho.

Leia também:

▶ Universo Niterói promove exibição e debate sobre documentário 'Não Há Água Que Nos Pare'

▶ Alexandre de Moraes decreta prisão de Carla Zambelli

Na última segunda-feira (02), o CEO da SAF do Vasco, Carlos Amodeo, comentou sobre o assunto após o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil: "O empréstimo dele (Coutinho) termina no dia 30 de junho. Nosso objetivo é a permanência do atleta. Acredito que entre o Vasco e o atleta não teremos problemas. Agora, nós precisamos verificar a situação do atleta com o Aston Villa para que a gente tenha condições de dar continuidade ao contrato."

"O professor Fernando Diniz já falou da importância do Philippe Coutinho. Ele é um atleta que nós queremos contar para a sequência da temporada. Por ora, existem questões relacionadas ao atleta e o seu clube de origem, o Aston Villa, que precisam ser resolvidas. A partir do momento que essas questões sejam direcionadas, a gente já está em contato com o staff do atleta para que a gente possa falar sobre a continuidade do contrato dele com o Vasco", completou o dirigente.

O Vasco conta com o desejo de Philippe Coutinho de continuar no clube e no Rio de Janeiro como fundamental no processo de facilitação entre o acerto de ambas as partes. Além do aspecto esportivo, o meia tem um projeto social em desenvolvimento localizado em Jacarepaguá, na Zona Oeste da cidade. Esse também foi um fator que auxiliou em seu retorno ao clube.

Nesta temporada, Coutinho atuou em 25 jogos, todos eles como titular. Marcou cinco gols e contribuiu com três assistências.