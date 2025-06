Botafogo anuncia a contratação do meia Álvaro Montoro

O Botafogo anunciou na noite de terça-feira (03) a contratação do meia Álvaro Montoro. O argentino é o primeiro nome confirmado pelo clube na janela especial para a Copa do Mundo de Clubes.

O jogador, de apenas 18 anos, foi adquirido por US$ 9 milhões em negócio com o Vélez Sarsfield, da Argentina, clube que o revelou. O vínculo com o Glorioso vai até o final de 2029. O clube conta com o jogador para a competição da Fifa, que começa no meio deste mês, nos Estados Unidos.

O primeiro contato por Montoro aconteceu no começo deste ano, ainda na primeira janela de transferências. O contrato o jovem acabaria em dezembro com o Vélez. Com isso, o clube argentino se viu em uma posição complicada na negociação.

Além do dinheiro oferecido, há o projeto para o meia ir ao Lyon, clube de John Textor na França, no futuro. Ainda não há um tempo pré-determinado para sua ida ao futebol europeu.

Apesar da pouca idade, 18 anos, Montoro já tem 48 jogos como jogador profissional. Nesta temporada, o argentino se consolidou como titular do Vélez e já disputou 19 partidas, com três gols e uma assistência.