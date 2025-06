Brasil chega ao Equador e se prepara para estreia de Carlo Ancelotti como técnico, na quinta (05)

A Seleção Brasileira chegou em Guayaquil na noite de terça-feira (03), pouco depois das 22h, para iniciar a história de Carlo Ancelotti à frente do comando do Brasil. A estreia será na quinta (05), contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Houve uma mudança em relação ao que era hábito. A delegação viajou com um dia de antecedência para o local da partida. Isso aconteceu apenas uma vez em toda competição, quando o Brasil foi encarar o Peru, na segunda rodada.

Carlo Ancelotti comandará um treino no estádio Monumental, palco do duelo, na tarde desta quarta-feira (04). Em São Paulo, foram duas atividades em que o italiano indicou uma escalação com: Alisson, Vanderson, Marquinhos, Alex e Alexsandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson, Estêvão, Richarlison e Vini Jr. A tendência é que este time seja repetido no treinamento em solo equatoriano.

O Brasil ocupa a quarta colocação nas Eliminatórias, com 21 pontos. A classificação para a Copa do Mundo pode vir de forma antecipada caso vença as próximas duas partidas e conte também com um tropeço da Venezuela.

O Brasil encara o Equador na quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), no estádio Monumental de Guayaquil, pela 15ª rodada, e recebe o Paraguai, dia 10, na Neo Química Arena, em São Paulo.