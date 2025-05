Philippe Coutinho chega ao último mês de contrato com o Vasco ainda aguardando avanço por renovação

O meia Philippe Coutinho entra em seu último mês de contrato com o Vasco. Emprestado ao clube até 30 de junho, o camisa 11 aguarda o desfecho da negociação entre o Cruzmaltino e o Aston Villa, da Inglaterra.

O desejo do jogador é seguir na Colina, mas a negociação é considerada complexa. O Vasco está otimista e aposta no desejo de Coutinho de seguir no Rio de Janeiro como fundamental para destravar as negociações.

Nas últimas semanas, Coutinho e seu staff vem debatendo com o Villa o futuro do seu contrato, que é válido até junho de 2026 com os ingleses. Em São Januário, o lema é paciência. A renovação do cria é uma das prioridades para a temporada.

Leia também:

▶ Itaboraí está com inscrições abertas para o “Pedal Vivendo a Transformação”

▶ Fiocruz alerta para alta incidência de influenza A e mortalidade entre idosos e crianças

A diretoria do presidente Pedrinho estuda um novo empréstimo junto aos ingleses. Mas, não descarta a possibilidade de que Coutinho consiga a rescisão de contrato com o Aston Villa para assinar em definitivo com o clube carioca.

Na zona mista após a vitória sobre o Melgar na última terça-feira (27), Coutinho desconversou sobre a renovação do contrato e afirmou estar focado apenas em campo neste momento: "Sobre isso (renovação), não estou nem um pouco preocupado. Minha preocupação é nesses jogos aí que estou aqui. É dar o meu máximo, jogar bem. Aprender com o treinador, aprender as ideias dele. Evoluir junto com o time. Essa é a minha única preocupação."

No fim de abril, antes do embarque da delegação do Vasco para Uberlândia para o jogo contra o Cruzeiro, Pedrinho reforçou o desejo de o clube de renovar com o camisa 11, mas apontou que não poderia prometer o novo vínculo pois "há muitas coisas envolvidas": "Eu vou fazer todo o esforço para que isso (renovação) aconteça. A gente sabe do potencial do Coutinho, que era questão de adaptação. A gente sabe do esforço que ele fez pra vir. Não posso prometer, mas o desejo é grande."