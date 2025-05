Empresário que conduziu acordo com Ancelotti recebeu comissão de R$ 7,7 milhões pela negociação

Diego Fernandes ao lado do novo técnico do Brasil, Carlo Ancelotti - Foto: Reprodução

O empresário Diego Fernandes tem chamado atenção nos bastidores do futebol brasileiro desde a confirmação da contratação de Carlo Ancelotti como técnico da Seleção Brasileira. Fernandes aparece com frequência em fotos e vídeos ao lado do treinador italiano, desde os primeiros registros ainda na Europa, onde usava uma camisa retrô da Seleção.

Segundo a ESPN, o empresário atua nos bastidores da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desde 2022, quando iniciou uma relação próxima com o então presidente Ednaldo Rodrigues. Em 2025, com o avanço das negociações para trazer Ancelotti ao comando da Seleção, Rodrigues escolheu Fernandes como interlocutor direto na Europa. O empresário foi responsável por intermediar as conversas e viabilizar o acordo.

Pelo papel estratégico na concretização da contratação, Diego Fernandes recebeu uma comissão contratual de 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 7,6 milhões). Além disso, ele teria arcado com o aluguel do jato executivo que trouxe Ancelotti ao Brasil — um custo estimado em mais de R$ 1 milhão, valor que, conforme o contrato, será reembolsado pela CBF.

Fernandes também investiu em sua imagem pessoal, contratando agências de comunicação no Brasil e na Europa com o objetivo de capitalizar a visibilidade gerada pelo acordo com Ancelotti. A exposição, no entanto, teria causado desconforto na nova gestão da CBF, agora sob o comando de Samir Xaud.