Vasco reverte transfer ban da Fifa e está apto a contratar jogadores

Vasco foi punido pela Fifa por dívida com o Nantes, da França, pela contratação de Adson - Foto: Matheus Lima/Vasco

O Vasco conseguiu reverter a decisão da Fifa e não está mais impedido de contratar jogadores. Há uma semana, o clube havia sofrido um transferban por conta da dívida que tem com o Nantes, da França, pela contratação do atacante Adson.

A liberação da pena se deu pelo clube estar em processo de recuperação judicial. O Vasco tratava a anulação da proibição como questão de tempo. Pelo processo que vive, o Cruzmaltino não podia efetuar pagamentos a credores em função do regime.

Nos documentos entregues à Justiça no processo da recuperação judicial, o Vasco informou que deve ao Nantes 3.894.736,84 milhões de euros, o equivalente a R$ 24,7 milhões na cotação atual. O transferban aplicado pela Fifa era válido por três janelas de transferências.

Comunicado do Vasco sobre o fim do transferban:

"O Vasco da Gama SAF informa que nesta data foi notificado pela FIFA sobre a suspensão do registration ban que havia sido aplicado em decorrência de procedimento interposto pelo Nantes. Tal decisão se baseia no fato do clube estar em processamento regular de recuperação judicial."

Adson chegou ao Vasco em janeiro de 2024. O clube fechou a aquisição de seus direitos pelo valor de 5 milhões de euros (R$ 26,6 milhões na cotação da época, R$ 31,7 milhões na atual).

Pelas regras do regime de recuperação judicial, cujo pedido de ingresso foi aceito pela Justiça em fevereiro, o Vasco não pode realizar pagamentos a credores fora do escopo processual. A única exceção é o que o Vasco deve de luvas e premiações aos jogadores do atual elenco, que são tratados na ação como "credores colaboradores".