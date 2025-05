Vasco goleia o Melgar e segue vivo na Sul-Americana

O Vasco venceu, por 3 a 0, o Melgar (PER), na noite desta terça-feira (27), em São Januário, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana e se classificou na segunda posição do grupo. Por conta da sua posição, o Cruzmaltino vai precisar fazer um confronto mata-mata com os terceiros colocados da Libertadores.

O jogo, que carregava tom dramático por conta da necessidade de vitória, se descomplicou logo nos primeiros minutos com o gol de Rayan. O atacante recebeu de Coutinho e deu um bonito chute, tirando do goleiro adversário.

Trinta minutos depois, o gol da tranquilidade. Da lateral esquerda, Piton cruzou, a bola viajou até o outro lado e o lateral direito Paulo Henrique marcou.

O Melgar até criou boas chances para diminuir a diferença, mas esbarrava em suas próprias limitações.

Aos 44, o gol que fechou o placar. O meia Tchê Tchê deu belo passe no meio da zaga e Vegetti chegou batendo por baixo do goleiro.

Com o resultado, o Vasco chegou aos 8 pontos ganhos, ficando atrás apenas do Lanús, com 12