Jorginho, provável reforço do Flamengo, se despede do Arsenal nas redes sociais

Jorginho se despediu do Arsenal e deve ser reforço do Flamengo em breve - Foto: Reprodução/Instagram

O volante Jorginho se despediu do Arsenal nesta terça-feira (27). O ítalo-brasileiro tem contrato com os ingleses até o final da temporada, mas negocia com o Flamengo para disputar a Copa do Mundo de Clubes, que começa no dia 14 de junho.

Através das redes sociais, Jorginho agradeceu ao clube inglês pelos dois anos em que esteve por lá: "Quando eu cheguei ao Arsenal, não cheguei a apenas um clube. Entrei em uma família. Vocês me fizeram ser amado. Isso é raro no futebol. Eu nunca esquecerei. É hora de dar adeus, ou até logo. Quando um lugar parece casa, a despedida nunca é fácil, mas saio de cabeça erguida e coração cheio."

Próximos de um acerto, Flamengo e Jorginho já decidiram a data de chegada do jogador ao Brasil, que será entre os dias 5 e 6 de junho, quatro dias antes do elenco embarcar para os Estados Unidos para a disputa da competição da Fifa.

Aos 33 anos, Jorginho nunca jogou profissionalmente no futebol brasileiro. Ele foi para a Itália ainda jovem, e passou por Hellas Verona, Sambonifacese e Napoli. Depois se mudou para o Chelsea, da Inglaterra, onde se destacou. Depois, mudou de clube na capital e foi para o Arsenal. Mesmo nascido no Brasil, o jogador é naturalizado italiano e conquistou o título da Euro de 2020 com a Azzurra.