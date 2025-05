Vasco precisa vencer o Melgar nesta terça (27), em São Januário, para seguir na Copa Sul-Americana

O Vasco recebe o Melgar na noite desta terça-feira (27), em São Januário, às 19h (horário de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Dois pontos atrás da equipe peruana, o Cruzmaltino precisa vencer pagar pegar a vaga dos playoffs e seguir na competição.

O empate elimina o time de Fernando Diniz. E o Vasco vem de derrota no clássico contra o Fluminense. Mas, o clube aposta na força de São Januário, onde no meio da última semana despachou o Operário-PR, nos pênaltis, pela Copa do Brasil. Diniz deve ter força máxima para vencer e avançar de fase.

O Vasco deve ir à campo com: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo, Lucas Piton, Mateus Cocão, Tchê Tchê, Coutinho, Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

Leia também:

▶ São Gonçalo apreende nove motos em operação contra escapamentos adulterados

▶ Homem é preso após tentar incendiar restaurante flutuante na Urca

O Melgar vive bom momento no Campeonato Peruano, onde ocupa a terceira colocação na tabela. Os últimos dois jogos da equipe, porém, terminaram em empate, incluindo um 1x1 contra o lanterna da competição. Os peruanos devem entrar com a seguinte escalação: Cabezudo, Ramos, Barrios, González, Llontop, Orzán, Arias, Tandazo, Cabrera, liza e Guzmán.

A arbitragem é de Jhon Ospina, acompanhado dos assistentes Jhon Gallego e Richard Ortíz. O VAR é comandado por Keinar Jiménez. Todos são da Colômbia.