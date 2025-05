Garré perde espaço no Vasco e segue sem sair do banco de reservas com Fernando Diniz

O argentino Benjamin Garré ainda não teve seus primeiros minutos no Vasco do técnico Fernando Diniz. O jogador perdeu espaço no setor ofensivo e não saiu do banco nas últimas cinco partidas do clube.

Quando chegou ao Vasco, em fevereiro, Garré chegou a figurar entre os titulares no início de sua trajetória em São Januário, ainda sob o comando de Fábio Carille. Ele era frequentemente usado pelo lado direito do campo e chegou a iniciar cinco partidas como titular. Porém, não foi muito bem e acabou perdendo preferência da comissão técnica e da torcida.

Desde 19 de abril, no empate em 0x0 com o Flamengo, Garré não foi mais titular no Vasco. Já sob o comando interino de Felipe, o argentino chegou a atuar no segundo tempo do duelo contra o Operário-PR, Palmeiras e Puerto Cabello.

Com Diniz, nenhum minuto jogado. O técnico vem preferindo o jovem Rayan pela direita e o português Nuno Moreira pela esquerda. As principais opções para o setor tem sido Adson e Loide Augusto, durante as partidas.

Durante a coletiva de imprensa após a derrota por 2x1 para o Fluminense, Diniz foi questionado sobre o pouco espaço do argentino até aqui. O técnico vascaíno afirmou ainda conhecer pouco do jogador de 24 anos, mas que nas atividades, ele e outros "não saltaram os olhos" para ter confiança para colocar em campo. Diniz pediu tempo para uma adaptação e para uma análise mais criteriosa.

"Estou aqui há praticamente dez dias. No primeiro momento, eu respeitei o que vinha sendo feito. Não é que o Garré não joga comigo, ele não jogava antes. Nos últimos jogos não tinha praticamente entrado. A opção pelo Mateus (Carvalho) é porque estava jogando mais, treinando mais, participando e entrando em todos os jogos. Tchê Tchê já havia jogado nessa posição, é a de origem dele. Achei que o time ia ganhar mais consistência, a gente sem tempo para treinar. Não posso responder ainda pelo Garré, conheço muito pouco dele. Do Garré, Sforza, Jean (David), Loide. São jogadores que vieram e eu não tenho o histórico do jogador. Desses atletas que estão no Vasco, conheço mais o Jair, que hoje não foi relacionado, Paulinho um pouco mais."

O atacante foi comprado por 2,5 milhões de euros (R$ 14,9 milhões na cotação atual). A negociação com Krylya Sovetov, da Rússia, ainda prevê mais 1 milhão de euros (R$ 5,9 milhões) em bônus em caso de metas atingidas no clube: atuação em 40% dos jogos em 2025; participação em gols; e classificação para a Libertadores.