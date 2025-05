Alex Telles e Igor Jesus ficam fora de convocação e reforçam o Botafogo em último jogo antes da Copa do Mundo de Clubes

Igor Jesus e Alex Telles estarão à disposição do Botafogo para o último compromisso antes da Copa do Mundo de Clubes - Foto: Vítor Silva/Botafogo

A primeira convocação de Carlo Ancelotti pela Seleção brasileira não contou com nenhum nome do Botafogo. Alex Telles e Igor Jesus estavam na pré-lista, mas sobraram no corte final.

Apesar da notícia ruim para os jogadores, o Glorioso não tem do que se queixar. O clube poderá contar com a dupla, ambos titulares, para o jogo contra o Ceará, válido pela 9ª rodada do Brasileirão, que acontecerá durante a Data Fifa.

O jogo aconteceria no último sábado (24), mas foi adiado por conta do clássico entre Fluminense e Vasco, por questões de segurança. A Polícia Militar preferiu evitar de colocar três torcidas de clubes cariocas na rua ao mesmo tempo. A partida também não pôde passar para o domingo porque o Alvinegro joga na terça (27), pela Libertadores.

O técnico Renato Paiva ainda não sabe se terá todo o elenco à disposição, já que o meia Savarino pode ser convocado pela Venezuela para as Eliminatórias da Copa do Mundo.

O confronto diante do Ceará será o último antes da viagem do elenco para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes.