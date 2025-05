Fluminense toma susto, mas vence a Aparecidense e avança na Copa do Brasil

Everaldo marcou o gol da virada do Fluminense no Mané Garrincha - Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense

Everaldo marcou o gol da virada do Fluminense no Mané Garrincha - Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense

O Fluminense eliminou a Aparecidense na noite desta quarta-feira (21), no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, ao vencer no Mané Garrincha por 4x1. Os gols foram marcados por Samuel Xavier, Everaldo, Vanderlei (contra) e Ganso. O Tricolor já havia vencido a partida de ida, no Maracanã, por 1x0. O adversário nas oitavas de final sairá do sorteio, ainda sem data marcada, realizado pela CBF.

No primeiro tempo, a Aparecidense começou tentando propor o jogo. O Fluminense aguardava para espetar nos contra-ataques. Mas, os erros impediam o Tricolor de assustar a equipe goiana. E com isso, a busca da Aparecidense deu certo. Aos 30, o zagueiro Wellington Carvalho abriu o placar de cabeça, após cobrança de escanteio. A equipe de Renato Gaúcho acordou. A pressão alta começou a dar resultado e impedir o adversário de sair com a bola de seu campo. O empate veio aos 40, com Samuel Xavier. Caindo pela esquerda, o lateral-direito bateu de canhota, no cantinho. E aos 46, a virada. Após vacilo da zaga goiana, Everaldo surgiu de cabeça e colocou no canto esquerdo do goleiro Matheus Alves.

O segundo tempo começou em ritmo morno. O Fluminense tinha a vantagem no placar agregado e esperava brechas para incomodar uma Aparecidense que, por sua vez, tinha pouca criatividade para atacar. Em uma saída de bola errada da equipe goiana, aos 18 minutos, Arias roubou e bateu pro gol. No rebote, Serna chegou chutando, a bola desviou no zagueiro e entrou. E a goleada não demorou. Ganso aproveitou nova saída errada de bola da Aparecidense e acertou uma bomba, na gaveta. O Fluminense passou a administrar a partida e, sem sustos, garantiu a classificação.

Ganso marcou o gol mais bonito do jogo, fechando a goleada Tricolor | Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense

Agora, o Flu volta suas atenções para o Brasileirão. No sábado (24), o Tricolor tem clássico contra o Vasco, no Maracanã, às 18h30. Atualmente, o clube ocupa a 7ª colocação, com 14 pontos conquistados.