Em vantagem, Fluminense busca confirmar vaga contra a Aparecidense na Copa do Brasil

O Fluminense vai ao Mané Garrincha, nesta quarta-feira (21), às 19h30, para enfrentar a Aparecidense no duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na primeira partida, vitória do Tricolor por 1x0, no Maracanã. Com isso, a equipe carioca pode até empatar para seguir na competição. Em caso de derrota por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

A equipe de Renato Gaúcho vive um momento de oscilação. No último domingo, o Fluminense não teve boa atuação e ficou no empate por 1x1 com o Juventude, em Caxias do Sul. As atuações da equipe tem sido um problema para o treinador e principalmente para o torcedor. Nas últimas partidas em casa, o clube saiu vaiado pelo torcedor, mesmo com vitórias.

Buscando confirmar a vaga nas oitavas, o Fluminense deve entrar em campo com: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio, Fuentes; Martinelli, Nonato, Ganso; Serna, Arias, Everaldo.

A Aparecidense já vive sua melhor participação na história da Copa do Brasil. O Camaleão busca seguir fazendo história e precisa vencer para ter chances. O clube vem de vitória por 3x1 sobre o Goiânia e é vice-líder do Grupo A5 da Série D.

Os goianos devem ter a seguinte escalação para o duelo: Matheus Alves; David Júnio, Vanderley, Paulo Meneses e Mário Henrique; Dyego, Enzo e Higor Leite; João Marcos, Kaio Nunes e Júlio César.

O árbitro é Felipe Fernandes de Lima (MG). Os assistentes são Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Celso Luiz da Silva (MG). O VAR é comandado por Emerson de Almeida Ferreira (MG).