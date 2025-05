Pedrinho sonha com a contratação de Rodrigo Caetano para diretor de futebol do Vasco

Vasco sonha com a contratação de Rodrigo Caetano para diretor de futebol do clube - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Vasco sonha com a contratação de Rodrigo Caetano para diretor de futebol do clube - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O presidente do Vasco, Pedrinho, sonha com a contratação de Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF, para ser o novo diretor de futebol do Cruzmaltino. Após a demissão de Marcelo Sant'ana, Caetano é o principal alvo em São Januário.

Internamente, o Vasco enxerga uma chance de negociação caso Ednaldo Rodrigues seja retirado da presidência da CBF. O dirigente é um sonho antigo de Pedrinho para o cargo de diretor de futebol, assim como Fernando Diniz para o cargo de treinador.

Assim que ganhou a eleição para presidente do Vasco, Pedrinho recomendou a contratação de Caetano para a 777 Partners, que controlava o futebol vascaíno na época. Os americanos optaram por contratar Alexandre Mattos.

Leia também:

▶ Caixa eletrônico é arrombado em terminal rodoviário de Niterói

▶ Taxa de mortes em acidentes de motocicletas cresce 12,5% no país

O Vasco conta com o cenário de instabilidade da CBF, a boa relação de Rodrigo Caetano com o clube de São Januário e a vontade do diretor em seguir no Rio de Janeiro, caso aconteça algo na seleção brasileira.

A negociação é difícil e depende mais da situação de Rodrigo Caetano na CBF. Ednaldo enfrenta uma batalha judicial e opositores tentam tirá-lo da presidência da entidade máxima do futebol brasileiro.