Carlo Ancelotti é anunciado como novo técnico da Seleção Brasileira

O novo técnico da Seleção Brasileira é o italiano Carlo Ancelotti, de 65 anos. A novidade foi anunciada nesta segunda-feira (12) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), após a conclusão de um acordo para que o treinador assuma o comando da equipe, segundo informações do blog de Lauro Jardim. Diferentemente dos termos do contrato, que levaram mais tempo para serem definidos, o trabalho começará o mais rápido possível, com o técnico iniciando as atividades no dia 26 de maio.

"Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e, agora, está à frente da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro”, disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, por meio de um comunicado.

O italiano deixará o cargo de técnico do Real Madrid após a última partida da temporada da La Liga, contra a Real Sociedad. Ancelotti ainda tinha mais de um ano de contrato com o clube espanhol, mas um acordo foi firmado entre as partes para sua liberação.