Botafogo duela com o Inter, no Nilton Santos, tentando afastar a desconfiança do torcedor

O Botafogo recebe o Internacional na noite deste domingo (11), às 20h (horário de Brasília), no Nilton Santos, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro vive altos e baixos na temporada e tenta engrenar para subir na tabela.

O Glorioso vem de vitória sobre o Carabobo, pela Libertadores, por 2x1. Mas, a atuação não foi boa. As críticas da torcida ao trabalho do técnico Renato Paiva tem se intensificado por conta do desempenho ruim em boa parte da temporada até aqui. No Brasileirão, são duas derrotas nos últimos três jogos e oito pontos somados na competição.

Para chegar à parte de cima da tabela e ganhar a confiança do torcedor, o Botafogo deve entrar em campo com: John; Vitinho, Jair, David Ricardo, Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Jeffinho (Santi Rodríguez), Cuiabano, Rwan Cruz (Artur) e Igor Jesus.

O Inter busca se recuperar na temporada. O time do técnico Roger Machado venceu apenas uma das últimas cinco partidas disputadas no Brasileirão e vem de derrota para o Atlético Nacional, pela Libertadores. Atualmente, o clube é o nono colocado no torneio nacional com nove pontos.

Tentando voltar ao caminho das vitórias, o Colorado deve ter a seguinte escalação: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Thiago Maia, Bruno Tabata, Oscar Romero e Wesley (Gustavo Prado); Lucca.

A arbitragem é de Matheus Delgado Candançan (SP). Os assistentes são Alex Ang Ribeiro (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (SP). O VAR fica sob comando de Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).