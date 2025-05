Delegação do Vasco chega ao Rio e é recebida por protestos do torcedor no aeroporto

Torcida do Vasco esteve no Galeão para protestar após mais uma derrota - Foto: Reprodução

Torcida do Vasco esteve no Galeão para protestar após mais uma derrota - Foto: Reprodução

O Vasco desembarcou na madrugada deste domingo (11), no Aeroporto do Galeão, após a derrota de virada para o Vitória, por 2x1, e foi recebido por torcedores que estavam protestando contra o desempenho do time e contra a diretoria.

Com os ânimos exaltados, uma confusão acabou começando e a Polícia Militar precisou intervir. A delegação vascaína estava fora há uma semana e voltou após três derrotas. A polícia precisou usar bombas de efeito moral, tiros de bala de borracha e gás de pimenta para dispersar o tumulto.

O ônibus do Vasco, descaracterizado, saiu por uma área alternativa de dentro do Aeroporto do Galeão. Os torcedores vascaínos foram para outra área no entorno do aeroporto, no meio da rua, protestar contra os jogadores após os maus resultados.

Quando os torcedores se colocaram na frente do ônibus do Vasco se manifestando contra o time e a diretoria, os policiais presentes na escolta do veículo interviram utilizando bombas, gás e tiros de borracha.

Os torcedores criticavam o presidente Pedrinho e a direção do clube, xingando atletas e entoando gritos de "time sem vergonha". A confusão demorou menos de 10 minutos, até que o ônibus do clube deixou o local.