Fluminense encara Atlético-MG na reabertura da Arena MRV com desafio no gramado sintético

O Fluminense visita o Atlético-MG neste domingo (11), às 17h30 (horário de Brasília) pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca a reabertura da Arena MRV, que ficou interditada após incidentes da final da Copa do Brasil, em novembro. O estádio passou por reformas e trocou o gramado natural para um sintético, o que preocupa o Tricolor que tem um aproveitamento ruim neste tipo de piso.

A equipe do técnico Renato Gaúcho vive um momento de oscilação e vê a desconfiança do torcedor aumentar. Pelo Brasileirão, o clube vem de vitória no sufoco sobre o Sport, por 2x1, no Maracanã, e com gol no último minuto. Mas, no meio de semana, o time foi derrotado pelo San José, na Copa Sul-Americana, por 1x0 e cheio de reservas.

Tentando melhorar em um gramado de retrospecto ruim, o Fluminense deve entrar em campo com: Fábio, Samuel Xavier, Ignácio (Thiago Silva), Freytes e Fuentes; Martinelli, Nonato e Ganso; Arias, Canobbio e Everaldo.

O Galo vem de cinco jogos fora de casa, entre jogos do Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. O clube conseguiu uma vitória, três empates e uma derrota nesse período. Agora, diante do Flu, o clube mineiro abre uma sequência de seis partidas em Belo Horizonte e tenta engrenar de vez na temporada.

Cuca deve mandar a campo o seguinte onze inicial: Everson; Natanael, Rômulo, Alonso, Caio, Rubens, Fausto Vera (Alan Franco), Gustavo Scarpa,, Cuello, Rony e Hulk.

A arbitragem é de Ramon Abatti Abel (SC). Os auxiliares são Bruno Boschilia (PR) e Alex dos Santos (SC). O VAR será comandado por Wagner Reway (ES).