Rossi comenta pênalti de Gabigol e lamenta derrota do Flamengo para o Cruzeiro

O goleiro Rossi, do Flamengo, falou sobre a cobrança de pênalti do ex-rubro-negro Gabigol, que garantiu a vitória do Cruzeiro por 2 a 1 contra o Flamengo, no Mineirão, na noite deste domingo (4), pelo Campeonato Brasileiro. Rossi chegou a defender o chute, mas não conseguiu evitar o gol no rebote.



"Mais um pênalti. O Gabi tinha entrado e pegou a bola para bater. Mais um pênalti que sofremos contra. Eu consegui acertar o canto, defender, mas no rebote ficou um pouco longo, porque ele bateu bem e forte. Não consegui levantar para defender o segundo chute. Acontece. Tive a possibilidade de pegar, não tive a sorte de conseguir pegar o rebote. Acontece. Tinha feito um jogo muito bom, as defesas foram boas. No pênalti, a sorte não esteve ao meu lado", explicou o goleiro, na zona mista.

Por causa da derrota para o Cruzeiro e da vitória do Palmeiras sobre o Vasco na rodada, o time rubro-negro perdeu a liderança do Brasileirão e caiu para o segundo lugar. O Flamengo está com 14 pontos, enquanto o alviverde paulista ocupa a primeira colocação, com 16 pontos.

Neste momento, o foco se volta para a Libertadores. O Flamengo entra em campo novamente nesta quarta-feira (7), às 21h30, contra o Central Córdoba, no Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero. O jogo é válido pela quarta rodada do Grupo C.