Vasco terá a volta de Tchê Tchê para visitar o Operário pela Copa do Brasil

Tchê Tchê volta a ser relacionado pelo Vasco para enfrentar o Operário, pela Copa do Brasil - Foto: Dikran Sahagian/Vasco

Tchê Tchê volta a ser relacionado pelo Vasco para enfrentar o Operário, pela Copa do Brasil - Foto: Dikran Sahagian/Vasco

O Vasco divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Operário, pela terceira fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (1/5). A maior novidade é o retorno do volante Tchê Tchê, que volta após quatro partidas.

O atleta estava liberado para resolver questões familiares e retornou aos treinamentos no sábado (26), depois de duas semanas. Sua última participação foi na vitória de 3x1 sobre o Sport, no dia 12 de abril, pela terceira rodada do Brasileirão.

Lucas Piton e Adson, poupados na rodada passada, na derrota em Uberlândia para o Cruzeiro, voltam aos relacionados e viajam com a delegação para Ponta Grossa. Por outro lado, o interino Felipe ainda terá que lidar com os desfalques de Maurício Lemos e Payet.

Leia também:

▶ Polícia Civil prende homem por maus-tratos e por congelar animais mortos em Arraial do Cabo

▶ STF mantém prisão de Fernando Collor; defesa pede domiciliar

O zagueiro está em processo de retorno aos treinos depois de sofrer uma fratura na costela. Já o camisa 10 segue em recuperação de um entorse no joelho.

Operário e Vasco se enfrentam na quinta (1/5), ás 16h (de Brasília), no Estádio Germano Krüger, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo de volta ocorre no dia 20 de maio, em São Januário.