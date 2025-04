Botafogo abre as portas de General Severiano para expor troféu da Copa do Mundo de Clubes

O Botafogo será o primeiro clube a receber a taça da Copa do Mundo de Clubes no tour pelo Brasil e fará uma exposição para visitação neste sábado, dia 3 de abril, na sede de General Severiano.

Para os torcedores que quiserem ver o troféu de perto, basta fazer a retirada do ingresso de forma gratuita no site do clube. Os horários são pré-definidos, entre 10h e 18h. Os menores de 12 anos têm acesso livre, sem a necessidade de realizar a retirada do bilhete.

A liberação para retirada começou nesta terça-feira (29), às 15h para sócios e 16h para o público geral. As vagas para o evento são limitadas.

Além do Glorioso, Fluminense e Flamengo, outros cariocas participantes do torneio, também ficarão com o troféu, que terá passagem pelo Rio de Janeiro entre os dias 2 e 8 de maio. Após esta data, o destino será São Paulo, onde o Palmeiras ficará responsável pela sua exibição.

A competição inicia no dia 14 de junho e vai até 13 de julho. O Botafogo está no Grupo B ao lado de Paris Saint-Germain (França), Atlético de Madrid (Espanha) e Seattle Sounders (Estados Unidos).