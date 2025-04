Fluminense recebe a Aparecidense nesta terça (29), no Maracanã, pela terceira fase da Copa do Brasil

O Fluminense enfrenta a Aparecidense na noite desta terça-feira (29), às 21h30, no Maracanã, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil 2025. O Tricolor quer largar com boa vantagem para confirmar a vaga no duelo da volta, no Serra Dourada.

O Fluminense soma três jogos sem vitória. Após empates seguidos, um pelo Brasileirão e outro pela Copa Sul-Americana, o clube foi derrotado pelo Botafogo, no último sábado (26), por 2x0, pelo Campeonato Brasileiro. Renato Gaúcho tenta voltar a vencer e deve mudar o time para o confronto contra o clube goiano.

Para voltar a vencer, o Fluminense deve entrar em campo com: Fábio, Samuel, Ignácio, Freytes e Fuentes; Martinelli, Nonato e Ganso; Arias, Keno e Cano.

A Aparecidense é comandada pelo ex-técnico do Botafogo, Lucio Flavio. A equipe chega a terceira fase do torneio nacional pela primeira vez e tenta surpreender um gigante. Após eliminar Votuporanguense e Cascavel, o clube agora quer ser uma 'pedra no sapato' do Tricolor carioca.

Os goianos devem ter o seguinte onze inicial: Matheus Alves; Ivan, Vanderley, Lucas Rocha e Mário Henrique; Matheus Chaves, Dyego e Juninho (Higor Leite); Buba, Stéfano e Kaio Nunes.

A arbitragem é de Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS). Ele é auxiliado por Maira Mastella Moreira (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS). O VAR é de responsabilidade de Vinicius Furlan (SP).