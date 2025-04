Vasco chega a 49 trocas de técnico na era dos pontos corridos após saída de Carille

Fábio Carille foi demitido do Vasco no domingo (27), após derrota para o Cruzeiro - Foto: Matheus Lima/Vasco

Fábio Carille foi demitido do Vasco no domingo (27), após derrota para o Cruzeiro - Foto: Matheus Lima/Vasco

Após a demissão do técnico Fábio Carille, no domingo (27), uma realidade negativa voltou à tona no Vasco: a grande quantidade de trabalhos curtos neste século. O ex-comandante deixou o cargo após pouco mais de quatro meses e foi a 49ª troca de técnico no clube desde 2003, primeiro ano dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro.

Há quase dez anos, o Cruzmaltino não termina um ano com o mesmo treinador. A última vez que isso aconteceu foi em 2016, com Jorginho. Durante sua primeira passagem por São Januário, o ex-lateral assumiu o clube em 17 de agosto de 2015 e deixou o cargo em 28 de novembro de 2016.

Além de Jorginho, somente dois outros técnicos conseguiram completar mais de 12 meses à frente do cargo no Vasco desde 2003. Renato Gaúcho ficou de julho de 2005 a abril de 2007 em sua primeira passagem (trabalho mais longevo do clube no século XXI); e Cristóvão Borges esteve à frente do comando técnico do fim de agosto de 2011 até setembro de 2012.

A média de tempo de um técnico no Vasco é de apenas 5,4 meses. Na gestão Pedrinho, o cenário de passagens curtas de treinador segue. A saída de Carille foi a terceira demissão de um trabalho com menos de um ano. Antes, Álvaro Pacheco (quatro jogos) e Rafael Paiva (21 jogos) perderam o cargo.

Sem Carille, Felipe "Maestro" assumirá o cargo interinamente até a contratação de um novo nome para comandar o Vasco, que já iniciou negociações com Fernando Diniz. Alguns jornalistas esportivos já dão a contratação dele como certa, mas o Vasco ainda não fez nenhum comunicado oficial sobre a questão. A próxima partida da equipe será já nesta quinta-feira (1/5), às 16h, diante do Operário-PR, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.