CBF demonstra otimismo e já abre debate sobre comissão com Carlo Ancelotti

A CBF trata com cautela o tema sobre o novo técnico da seleção masculina de futebol. O nome para o cargo segue sendo o mesmo: Carlo Ancelotti. A entidade, inclusive, sonha ter o italiano no cargo já para a Data Fifa de junho.

O trauma pela frustração causada com a renovação com o Real Madrid em 2023 indica precaução até que Florentino Pérez decida pela saída do treinador, mas as negociações caminham com o conhecimento do clube e até mesmo a montagem da comissão técnica já entrou em pauta.

As últimas semanas da temporada do clube espanhol são fundamentais para definir o futuro do treinador, que tem contrato até meados de 2026. O assunto é tratado em sigilo e desmentido publicamente pelas partes.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, está em contato direto com Ancelotti, segundo relatam pessoas próximas ao italiano. Os termos para que ele seja comandante da Seleção até a Copa do Mundo são similares aos que foram colocados na mesa há dois anos.

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, promete novo técnico antes da data Fifa | Foto: Joilson Marconne/CBF

Na ocasião, Ancelotti chegou a assinar um termo de compromisso com Ednaldo sem validade jurídica. Com a intervenção que tirou o presidente temporariamente do comando da entidade, por sua vez, o treinador fez a escolha por renovar o vínculo com o Real em 29 de dezembro de 2023. A boa relação construída na ocasião, o detalhamento da proposta e o desejo recíproco acabaram facilitando a retomada das conversas em 2025, antes mesmo da decisão pela saída de Dorival Júnior após a Data Fifa de março.

O interesse entre as partes permitiu até que alguns temas sobre a Seleção fossem discutidos nas últimas semanas. Ancelotti deve chegar ao comando do Brasil acompanhado de dois auxiliares: o filho Davide Ancelotti e o também italiano Francesco Mauri.

Há uma preocupação da CBF para que o tema seja mantido em sigilo absoluto e, até por isso, a entidade tem feito conexões através de interlocutores que originalmente não são do meio do futebol. Zelo para evitar conflitos com o Real Madrid, mas também uma nova decepção como a de dois anos atrás.