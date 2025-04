Filipe Luís reencontra o Corinthians, adversário de estreia como técnico do Flamengo

Filipe Luís reencontra o Corinthians, adversário de sua estreia como técnico do Flamengo - Foto: Divulgação/Flamengo

Filipe Luís reencontra o Corinthians, adversário de sua estreia como técnico do Flamengo - Foto: Divulgação/Flamengo

Após a demissão do técnico Tite, há quase sete meses, o Flamengo anunciava Filipe Luís como técnico até o final de 2025. Desde aquele 30 de setembro de 2024, muita coisa mudou na vida do treinador de apenas 39 anos.

A estreia foi contra o Corinthians, adversário que ele reencontrará no domingo (27), às 16h, no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão. Dessa vez, Filipe Luís não é mais um aspirante e sim um técnico efetivado.

Aquela partida marcou sua trajetória como treinador no futebol profissional e também o início da sua caminhada rumo ao primeiro título como comandante do Flamengo. A vitória sobre o Corinthians, por 1x0, encaminhou a classificação para a final da Copa do Brasil, que o Rubro-Negro conquistaria ao derrotar o Atlético-MG nos dois jogos da final.

Antes de ser técnico do time profissional, Filipe Luís estava nas categorias de base. Ele já se destacava. Ele já tinha conquistado títulos pelo sub-17 e pelo sub-20 do clube, antes de também conquistar pelo time principal.

Com novo contrato e respaldo da diretoria, o comandante já foi campeão carioca e da Supercopa do Brasil. Tem mais títulos (3) do que derrotas (2) à frente da equipe. Neste período, o técnico ostentou a segunda maior invencibilidade entre os treinadores do clube desde 2019. Chegou a ficar 28 jogos sem perder, contando o amistoso contra o São Paulo, na pré-temporada, e quase alcançou Jorge Jesus, que ficou 29 partidas invicto.

A fase boa fez Filipe Luís ser cogitado pela CBF após a demissão de Dorival Júnior do cargo de treinador da seleção brasileira. Os rumores não progrediram e o próprio técnico do Flamengo descartou o assunto, ao ressaltar que tinha contrato com o clube carioca.

Com a memória afetiva de um adversário que já deixou pelo caminho e que vive crise fora de campo, com a recém-demissão de Ramón Díaz e a busca por um novo comandante, o técnico rubro-negro tem oportunidade de voltar a vencer o Corinthians e reassumir a liderança do Brasileirão 2025.