Vasco anuncia a renovação de Rayan, de 18 anos, até 2026

O Vasco anunciou a renovação de contrato do jovem Rayan, de 18 anos, nessa quinta-feira (24). Agora, o vínculo do atacante com o cruzmaltino vai até o final de 2026. O contrato antigo tinha duração até dezembro deste ano.

As conversas entre Vasco e Rayan já se desenrolavam desde o início do ano. Ambas as partes sabiam que era questão de tempo para um desfecho positivo. O jogador e seu pai, Valkmar, têm uma ótima relação com o clube e não queriam uma saída que prejudicasse o Vasco.

Vasco divulga a renovação de contrato do atacante Rayan | Foto: Divulgação/Vasco

O clube anunciou a extensão de contrato de Rayan nas redes sociais. Ele é visto como uma das grandes promessas do Vasco nos últimos anos. O atacante chegou a São Januário com apenas seis anos de idade, passando por todas as categorias de formação e se destacando desde cedo.

Leia também:

➤ Collor é preso em Maceió enquanto estava a caminho do aeroporto em direção à Brasília

➤ Crédito do Trabalhador entra em nova fase: veja cuidados a serem tomados

O atacante foi promovido para o profissional do Vasco em 2023, sendo o jogador mais jovem do século XXI a entrar em campo. O clube conta que agora, mais maduro, Rayan será ainda mais valorizado. Ele é monitorado de perto por diversos clubes do futebol europeu, como times de Portugal e da Inglaterra.

Rayan atuou em 12 partidas pelo Vasco nesta temporada e marcou três vezes, contra União Rondonópolis e Nova Iguaçu, ambas pela Copa do Brasil, e contra o Sport, no Brasileirão. Ele foi campeão do Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira, marcando contra a Argentina e o Paraguai no hexagonal final. São seis gols pelo Vasco em 53 jogos oficiais desde 2023.