Globo acerta os direitos de transmissão do Mundial de Clubes 2025

Nos próximos dias, a Globo deverá anunciar oficialmente o acordo realizado para a transmissão do Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.

A competição contará com 32 participantes pela primeira vez, tendo, entre eles, quatro brasileiros: Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense.

A emissora carioca assinará um contrato de sublicenciamento com a DAZN, que comprou com exclusividade da Fifa os direitos de transmissão do Mundial e está vendendo diretamente para empresas de todo o mundo. O ace rto será feito nos moldes da Copa do Mundo de seleções de 2026, sem o pacote completo, mas com um cardápio de jogos “robusto”, segundo apurou a coluna do Estadão.

Em março, a Cazé TV já havia anunciado o sublicenciamento do Mundial de Clubes para transmissão por streaming. Serão 39 partidas no Youtube, com todos os compromissos dos brasileiros (no mínimo 12), as duas semifinais e a final.

O contrato da Globo também prevê 100% de cobertura dos brasileiros e dos jogos de mata-mata, e deve preencher mais de 35 partidas. O pacote inclui TV aberta e sinal liberado no SporTV, na TV fechada, canal que concentrará confrontos entre times estrangeiros.