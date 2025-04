Gabigol rebate críticas de Roger Flores: 'Olha quem está falando'

O jogador Gabigol, de 28 anos, usou seu perfil no “X”, antigo Twitter, para responder às críticas de Roger Flores. O atacante do Cruzeiro não citou nomes em seu posicionamento que questionava a opinião do comentarista do Globo.

“Olha quem está falando sobre amor ao futebol! E qual era o apelido dele quando jogava?”, escreveu o atleta do Cruzeiro.

A resposta de Gabigol veio depois que Roger Flores questionar a motivação do atleta, no momento em que participava do programa SportV.

"Não sei se a paixão do Gabriel com a bola está acabando. Para você jogar futebol, você tem que ser apaixonado por bola, por jogar futebol. E eu não sei se essa paixão dele já se foi, ou se está mais apaixonado por outras coisas e o futebol está em segundo plano. 28 anos é auge físico. Ele está em clube gigantesco, apaixonante, em uma cidade gostosa de viver, com um torcedor que abraça… O que é que falta para esse cara?", disse o comentarista.

Em sua carreira como jogador, Roger Flores jogou em clubes de destaque no futebol brasileiro, como o Flamengo, Fluminense, Corinthians, Cruzeiro e Grêmio.