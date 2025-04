Cine Henfil, em Maricá, divulga programação da semana de 25 a 27 de abril

O Cine Henfil, por meio da Secretaria de Cultura e Utopias, apresenta a programação do cinema de 25 de abril a 27 de abril. Entre os principais destaques da semana, o longa “Uma Advogada Brilhante”, dirigido por Alê McHaddo, será exibido no Cine Henfil tanto no sábado quanto no domingo.

Além da comédia citada, "Tiradentes", "Kung Fu Panda 4", "O Contador de Histórias", "Wonka" e "As aventuras do Avião Vermelho" chegarão às telas do cinema público de Maricá neste final de semana.

Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: https://www.cinehenfil.art.br. Para garantir o ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar o assento. É recomendável chegar um pouco antes da sessão começar para validar o ticket.

O Cinema Público Municipal Henfil é administrado pelo Centro de Criação de Imagem Popular (CECIP), em parceria com a Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias. Localizado na Rua Alferes Gomes, no centro de Maricá, o espaço tem capacidade para 200 pessoas, incluindo assentos acessíveis, e conta com equipamentos cinematográficos de última geração.

Confira a programação:

Dia 25/04 (sexta-feira)

19h – Tiradentes:

A trajetória de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, líder da Inconfidência Mineira, um movimento surgido em Vila Rica (Ouro Preto) em 1789. Tiradentes sonhou junto com amigos e intelectuais ver o Brasil independente do domínio português, mas esbarrou na traição de Joaquim Silvério dos Reis.

Classificação: 10 anos

Dia 26/04 (sábado)

15h- KUNG FU PANDA 4:

Depois de três aventuras arriscando sua própria vida para derrotar os mais poderosos vilões, Po, o Grande Dragão Guerreiro, é escolhido para se tornar o Líder Espiritual do Vale da Paz. A escolha em si já é problemática, pois coloca o mestre de kung fu mais improvável do mundo em uma posição de tamanha responsabilidade. Além disso, ele precisa encontrar e treinar um novo Dragão Guerreiro antes de assumir a honrada posição. A pessoa certa parece ser Zhen, uma raposa com muitas habilidades, mas que não gosta muito da ideia de ser treinada. Como se os desafios já não fossem suficientes, a Camaleoa, uma feiticeira perversa, tenta trazer de volta todos os vilões derrotados por Po do reino espiritual. Po deve usar toda a sua sabedoria e habilidades para enfrentar essa nova ameaça, contando com a ajuda dos Cinco Furiosos e de seus amigos para proteger o Vale da Paz e garantir que a nova geração de guerreiros esteja preparada para qualquer desafio.

Classificação: Livre

17h - Uma Advogada Brilhante:

Uma Advogada Brilhante acompanha a história de Michelle, mais conhecido como Mike um advogado promissor, enfrenta um grande desafio pessoal e profissional. Além de lidar com a constante confusão envolvendo seu nome de origem italiana, frequentemente associado a um nome feminino, ele está pressionado pela necessidade de arcar com todas as despesas de seu filho, sob a ameaça de sua ex-esposa deixar o Brasil com o garoto. Quando a empresa onde trabalha é adquirida pelo maior escritório de advocacia do país, Michelle vê uma oportunidade de crescer. Contudo, o novo escritório decide demitir vários funcionários, incluindo ele, na tentativa de equilibrar a quantidade de homens e mulheres. No entanto, por conta da confusão com seu nome, ele é salvo da demissão, desde que assuma a identidade de uma mulher. Decidido a manter seu emprego e garantir a guarda do filho, Michelle adota o disfarce de Dra. Michele. No entanto, manter essa farsa no ambiente de trabalho se torna muito mais complicado do que ele previa.

Classificação: 14 anos

19h: O Contador de Histórias:

O Contador de Histórias relata a trajetória de Roberto Carlos Ramos, um menino cheio de imaginação que, nos anos 70, é deixado pela mãe em uma entidade assistencial recém-criada pelo governo. Aos 13 anos, após incontáveis fugas, ele é classificado como “irrecuperável” nas palavras da diretora da entidade. Contudo, para a pedagoga francesa Margherit Duvas (Maria de Medeiros), que vem ao Brasil para o desenvolvimento de uma pesquisa, Roberto representa um desafio.

Classificação: 14 anos

Dia 27/04 (domingo)

15h - WONKA:

Wonka é uma comédia musical baseada no clássico livro A Fantástica Fábrica de Chocolate, do autor britânico Roald Dahl. O filme mostra as origens da história do jovem Willy Wonka, que apareceu nos cinemas pela primeira vez na produção de 1971 e, mais tarde, ganhou um remake estrelado por Johnny Depp em 2005. Antes de se tornar a mente brilhante por trás da maior fábrica de chocolate do mundo, Willy precisou enfrentar vários obstáculos. Cheio de ideias e determinado a mudar o mundo, o jovem Wonka embarca em uma aventura para espalhar alegria através de seu delicioso chocolate. Nela, ele acabou conhecendo o seu fiel e icônico assistente, Oompa Loompa, que o ajudar a ir contra todas as probabilidades para se tornar o maior chocolatier já visto. Mostrando que as melhores coisas da vida começam com um sonho, o filme mistura magia, música, caos, afeição e muito humor.

Classificação: 10 anos

17h - As aventuras do Avião Vermelho:

A trama apresenta a história de Fernandinho, um menino de 8 anos, que perdeu a mãe há pouco tempo, tornando-se um garoto solitário, sem amigos e com problemas de relacionamento com o pai e na escola. Sem saber como lidar com a situação, o pai tenta conquistá-lo com presentes. Nada funciona até que ele dá para o filho um livro de sua infância.

Classificação: Livre

19h - Uma Advogada Brilhante:

Uma Advogada Brilhante acompanha a história de Michelle, mais conhecido como Mike, um advogado promissor, enfrenta um grande desafio pessoal e profissional. Além de lidar com a constante confusão envolvendo seu nome de origem italiana, frequentemente associado a um nome feminino, ele está pressionado pela necessidade de arcar com todas as despesas de seu filho, sob a ameaça de sua ex-esposa deixar o Brasil com o garoto. Quando a empresa onde trabalha é adquirida pelo maior escritório de advocacia do país, Michelle vê uma oportunidade de crescer. Contudo, o novo escritório decide demitir vários funcionários, incluindo ele, na tentativa de equilibrar a quantidade de homens e mulheres. No entanto, por conta da confusão com seu nome, ele é salvo da demissão, desde que assuma a identidade de uma mulher. Decidido a manter seu emprego e garantir a guarda do filho, Michelle adota o disfarce de Dra. Michele. No entanto, manter essa farsa no ambiente de trabalho se torna muito mais complicado do que ele previa.

Classificação: 14 anos