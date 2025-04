Fluminense terá desfalques importantes no jogo contra o Corinthians

O elenco do Fluminense já começou a demonstrar desgaste por causa da maratona de jogos até a parada para o Mundial de Clubes, que ocorrerá entre os dias 13 junho e 14 de julho, nos Estados Unidos. Alguns dos desfalques do tricolor no próximo jogo contra o Corinthians, serão os laterais Guga e Fuentes, o zagueiro Thiago Silva e os meias Hércules e Ganso. O jogo ocorre nesta quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileirão.

O lateral Guga sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita, na disputa vitoriosa contra o Bragantina, no dia 6 de abril, e o retorno aos campos está previsto para ocorrer em 45 dias. Em relação ao zagueiro Thiago Silva, a lesão na coxa que ele sofreu não foi especificada pelo clube, mas também será desfalque por um mês.

Gabriel Fuentes permanece de fora dos jogos, porém está em transição para voltar a campo e deve ficar novamente à disposição de Renato Gaúcho. O atleta teve uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda na final do Campeonato Carioca, no jogo contra o Flamengo, no dia 12 de março, e era previsto a recuperação entre 4 a 6 semanas.

O cenário menos grave são dos meias, como o de Hércules que sentiu apenas um incômodo na disputa vitoriosa sobre o Santos, dia 14, mas não sofreu lesão diagnosticada após realizar exames. Apesar disso, deverá ser poupado contra o Corinthians. Enquanto Paulo Henrique Ganso, retornou a campo depois de quatro meses se recuperando de uma miocardite e também foi preservado depois de três partidas seguidas.