Flamengo terá o retorno de Danilo, 50 dias após lesão na coxa direita

O zagueiro Danilo voltará a ser relacionado pelo Flamengo para o duelo contra o Grêmio, neste domingo (13), às 17h30, em Porto Alegre, pela terceira rodada do Brasileirão.

O jogador ficará como opção no banco de reservas após 50 dias afastado por conta de uma lesão. Sua última partida foi pelo Campeonato Carioca, diante do Maricá, no dia 22 de fevereiro.

Danilo sofreu uma lesão na coxa direita, o que resultou em seu corte da seleção brasileira para os dois últimos compromissos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Em fase final de recuperação, o zagueiro acabou sentindo novo problema na mesma coxa, o que o fez ficar mais tempo de fora.

Nesta semana, ele volta a treinar com o grupo e será relacionado pelo técnico Filipe Luís. A volta é aguardada pela comissão técnica, já que a dupla Léo Ortiz e Léo Pereira vem em sequência desgastante nas últimas semanas.

Danilo atuou em cinco partidas pelo Flamengo em 2025, sendo quatro como titular. Ele estreou na decisão da Supercopa do Brasil, entrando na reta final da vitória sobre o Botafogo.