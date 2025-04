Prefeito Rodrigo Neves sanciona lei que cria o Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta contemplará também paratletas e atletas gestantes, reforçando o compromisso com a inclusão e a equidade - Foto: Divulgação - Claudio Fernandes

O Bolsa Atleta contemplará também paratletas e atletas gestantes, reforçando o compromisso com a inclusão e a equidade - Foto: Divulgação - Claudio Fernandes

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, sancionou nesta quinta-feira (10) a lei de criação do programa Bolsa Atleta, uma iniciativa do Poder Executivo - aprovada pela Câmara dos Vereadores - que irá apoiar financeiramente 240 atletas e paratletas da cidade, além de incentivar a prática esportiva e revelar novos talentos. O programa pretende formar atletas de alto rendimento para representar a cidade de Niterói, além de promover a inclusão social por meio do esporte e valorizar a diversidade de modalidades esportivas.

A assinatura e sanção da lei, que será publicada no Diário Oficial de Niterói, teve a presença de 15 atletas de diversas modalidades esportivas, como atletismo, badminton, jiu-jitsu, wrestling e beach tênis. Entre eles, estavam alunos do Parque Esportivo e Social do Caramujo e do Niterói Esporte Presente, além de professores, treinadores e representantes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Leia também:

Sulamericana: Fluminense goleia San José por 5 a 0 e mantém 100% de aproveitamento

STF: Aposentado não precisa devolver o dinheiro da revisão da vida toda

“Eu quero que vocês continuem inspirando outros jovens e outros adolescentes que tenham vocês como referência para que a nossa cidade e esse mundo seja muito melhor. A gente acredita muito nesse caminho. Eu sempre falo que quando algum jovem entra no esporte ou na cultura, dificilmente ele vai cometer algum tipo de crime. Não é à toa que Niterói é a única cidade hoje, na região metropolitana, que não tem milícias e milicianos dominando o território. Niterói tem uma situação melhor de segurança, porque a gente está fazendo um trabalho de prevenção. Os programas da cultura e do esporte são fortes instrumentos de prevenção social”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

O programa vai beneficiar atletas e paratletas do desporto de base e de alto rendimento de todas as modalidades esportivas e que sejam filiados a associações municipais, federações estaduais, confederações nacionais, além do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

O apoio vai viabilizar a participação em campeonatos estadual, nacional e internacional. Das 240 bolsas que serão oferecidas, 120 são para atletas de base (R$ 750); 50 bolsas para campeonatos estaduais no valor de R$ 1.200,00; 40 bolsas no valor de R$ 2.000,00 para as competições nacionais; e 30 bolsas no valor de R$ 3.000,00 para internacionais, como os mundiais e pan-americanos.

“Os atletas que escolhem o esporte é um caminho muito bonito, de aprendizado, de luta e de esforço. Eu como primeira vice-prefeita, mulher e atleta, entendo a importância de ter essa garantia para ajudar na compra de equipamentos, na alimentação, complementar nas viagens e nos uniformes. Que isso seja inspiração, um combustível para bons resultados, porque vocês são exemplo, vocês inspiram e sabem o quanto isso reverbera. Então, que a gente possa propagar bons valores na sociedade, através dessa lei agora sancionada pelo Rodrigo”, disse a vice-prefeita Isabel Swan.

O programa não será restrito a modalidades olímpicas ou pan-americanas, pois incentivará diversos esportes, garantindo diversidade e oportunidade. O Bolsa Atleta contemplará também paratletas e atletas gestantes, reforçando o compromisso com a inclusão e a equidade.

“O Bolsa Atleta vai suprir uma demanda que existe, podendo oferecer uma boa alimentação e a compra de novos uniformes e equipamentos para dar mais tranquilidade aos nossos atletas. Nós vamos possibilitar apoio e toda essa estrutura para que os atletas só pensem no treinamento. É um projeto de lei que ainda tem um tempo de regulamentação, mas vamos correr para estruturar melhor tudo para os nossos atletas”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo.

Atletas da cidade comemoram

Com mais de 20 medalhas conquistadas no jiu-jitsu, o atleta Daniel Teixeira, de 21 anos, que teve a vida transformada no esporte, agradeceu a oportunidade e elogiou a iniciativa da Prefeitura de Niterói.

“Eu achei muito bom e interessante, porque realmente eu preciso e, às vezes, são pequenos detalhes que o atleta precisa, tipo passagem, equipamento e um novo quimono, por exemplo. Enquanto isso, estamos sempre correndo atrás de apoio e patrocínio para participar de campeonatos”, disse o jovem.

O jovem Nícolas Augusto Freitas Sampaio, de 18 anos, pratica atletismo no Parque Esportivo e Social do Caramujo e vai participar da próxima competição sub-20 no próximo semestre.

“Para mim foi uma das melhores iniciativas que eles poderiam ter porque, além da ajuda de custo para poder financiar as nossas competições, também ajuda no material. No atletismo, eu preciso de sapatilhas específicas para correr e elas são muito caras. Eu estava competindo de tênis, que não é o ideal, então essa bolsa vai nos ajudar e também aumentar a nossa performance”, disse o atleta.