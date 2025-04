Sulamericana: Fluminense goleia San José por 5 a 0 e mantém 100% de aproveitamento

Pela segunda rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana, o Fluminense, mesmo recheado de reservas, goleou o San José, da Bolívia, por 5x0 e se manteve 100% na competição. Os gols foram marcados por Everaldo (2x), Serna e Cano (2x).

O primeiro tempo começou com o Fluminense dono da posse de bola e buscando encontrar espaços na defesa boliviana. A primeira chance veio aos 5. Após cruzamento de Serna, a zaga afastou mal e Keno bateu de primeira, com desvio. Aos 18, Everaldo bateu cruzado pela direita da área, mas parou no goleiro Poveda. Aos 20, o camisa 9 acertou. Após passe de Keno, Eve girou e bateu de fora da área, no ângulo, abrindo o placar para o Tricolor. O ritmo diminuiu após o gol. O San José não assustava e o Fluminense passou a ter mais tempo de bola no pé, mas incomodando pouco a defesa adversária. Aos 43, após bela troca de passes no ataque, o Flu chegou, mas Everaldo cruzou mal, na mão do goleiro. Parecia repetição do primeiro gol: após errar, Everaldo acertou. Cruzamento de Samuel Xavier na medida para o artilheiro da noite pegar de voleio e ampliar o marcador.

A etapa final começou com o primeiro chute a gol do San José, antes do primeiro minuto. Porém, sem nenhuma direção. Aos 9, o Flu apareceu no ataque. Lindo passe de calcanhar de Ganso para Keno, mas o camisa 11 chutou torto, para fora. Aos 14, o Flu chegou ao terceiro. Serna aproveitou rebote do goleiro, após chute de Ganso, e teve tranquilidade para só rolar para o fundo da rede boliviana. E quase o quarto saiu aos 20. Após lindo passe de Eve, Serna bateu de canhota e Poveda fez bela defesa.

E de novo, quase o Flu marcou, aos 26. Paulo Baya chutou bonito, mas a bola subiu muito. Mas aos 28, não teve jeito. Cano, que tinha entrado em campo há 1 minuto, recebeu na entrada da área e fuzilou, sem chances para o goleiro. A pressão continuou e o Tricolor ampliou. Aos 33, linda tabela entre Cano e Nonato e o artilheiro só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio. Fim de jogo, goleada, invencibilidade e liderança para o Fluminense de Renato Gaúcho.

Agora, o Fluminense se concentra para encarar o Santos, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no próximo domingo (13), no Maracanã, às 19h30.