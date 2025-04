Jogo entre Flamengo e Chelsea é o terceiro com mais ingressos vendidos no Mundial

Flamengo deve ter grande apoio de torcedores para duelo contra o Chelsea, no Mundial de Clubes - Foto: Reprodução

Flamengo deve ter grande apoio de torcedores para duelo contra o Chelsea, no Mundial de Clubes - Foto: Reprodução

O duelo do Flamengo contra o Chelsea, pelo Mundial de Clubes, é a terceira partida com mais ingressos vendidos para a disputa da competição internacional, até o momento.

Segunda a informação divulgada pela Fifa, o Rubro-Negro é o único brasileiro com uma partida no top-5, que é liderado pelo confronto entre Bayern de Munique x Boca Juniors.

O segundo duelo mais procurado pelos torcedores é Boca Juniors x Benfica. O Real Madrid fecha o top-5 com a partida diante do Al-Hilal, na quarta posição, e o confronto com o Salzburg, em quinto.

Leia também:

▶ Governo federal libera verba para reconstrução de Petrópolis

▶ Niterói recebe a primeira edição do Festival de Cinema Europeu Imovision

Todos esses confrontos estavam com os ingressos esgotados até esta quinta-feira (10).

Veja o ranking:

1º - Bayern de Munique x Boca Juniors (Grupo C)

2º - Boca Juniors x Benfica (Grupo C)

3º - Flamengo x Chelsea (Grupo D)

4º - Real Madrid x Al-Hilal (Grupo H)

5º - RB Salzburg x Real Madrid (Grupo H)

A Fifa abriu nesta quinta-feira (10) um novo lote de ingressos para alguns jogos, incluindo esses mais buscados, que estavam esgotados até quarta (09).

O torneio, com oito grupos de quatro times cada, será disputado em 12 cidades dos EUA de 15 de junho a 13 de julho. Os ingressos estão à venda no site oficial da Fifa.

O Flamengo ficará em Atlantic City e usará as instalações esportivas da Universidade de Stockton. O clube faz os dois primeiros jogos na competição contra Espérance e Chelsea na Filadélfia, nos dias 16 e 20 de junho, respectivamente. O terceiro adversário, em jogo em Orlando, ainda será definido depois da exclusão do León, do México.