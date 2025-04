Niterói recebe a primeira edição do Festival de Cinema Europeu Imovision

Entre os dias 23 e 30 de abril, Niterói se transforma na capital do cinema europeu no Rio de Janeiro. O Reserva Cultural, em São Domingos, será palco da primeira edição do Festival de Cinema Europeu Imovision, evento que promete movimentar a cena cultural da cidade. O evento tem apoio da Prefeitura de Niterói.

A cerimônia de abertura acontece no dia 23 de abril e contará com a presença do prefeito Rodrigo Neves e do presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), André Bento. A noite de gala reunirá ainda diretores, atores, atrizes, autoridades e personalidades do meio cultural.

“Niterói tem se consolidado como uma das principais referências culturais do Brasil. Receber a primeira edição do Festival de Cinema Europeu Imovision reforça essa vocação da nossa cidade, que une arte, arquitetura, turismo e inovação. É um orgulho ver Niterói no roteiro internacional do cinema e promover esse intercâmbio cultural com grandes produções europeias”, destaca o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

Durante oito dias de programação, o público poderá conferir 14 filmes inéditos e premiados, vindos de países como Alemanha, França, Grécia, Islândia, Itália, Noruega, Suíça e Ucrânia — uma amostra rica e diversa da produção contemporânea do cinema europeu. Além das exibições, o festival contará com sessões especiais e debates na quinta-feira (24), com a presença de convidados internacionais.

Destaques da programação

Entre os filmes confirmados estão “Dreams”, vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim 2025, e “Entre Nós, o Amor”, produção francesa dirigida por Morgan Simon. Outro destaque da França é “Brincando com Fogo”, das irmãs Delphine e Muriel Coulin, estrelado por Vincent Lindon, vencedor do prêmio de Melhor Ator no Festival de Veneza 2024.

A Alemanha será representada por “A Luz”, novo longa do diretor Tom Tykwer. Já o cinema grego chega com “Síndrome da Apatia”, de Alexandros Avranas, premiado no Festival de Veneza 2024.

Entre os italianos, destacam-se “Ópera – Canção para um Eclipse (The Opera!)”, releitura moderna do mito de Orfeu e Eurídice, com figurinos assinados por Dolce & Gabbana e participação de Rossy de Palma e Vincent Cassel; e “Em Qualquer Lugar, a Qualquer Hora”, de Milad Tangshir, drama social que homenageia o clássico “Ladrões de Bicicleta”, de Vittorio De Sica.

A programação inclui ainda “Emanuelle e Monsieur Aznavour”, cinebiografia do lendário cantor francês, além de produções de Islândia, Noruega, Suíça e Ucrânia.

Para André Bento, presidente da Neltur, a realização do festival reforça o posicionamento de Niterói como um importante polo cultural e turístico do Estado do Rio.

“Eventos como este fortalecem o turismo, movimentam a economia criativa e divulgam os atrativos culturais e naturais da cidade, que tem mais de 50% do seu território composto por áreas verdes preservadas”, explica André Bento.

Ele lembra ainda que a Prefeitura de Niterói está desenvolvendo o projeto de um novo equipamento cultural: o primeiro museu do país dedicado à história do cinema brasileiro, que funcionará ao lado do Reserva Cultural, no prédio projetado por Oscar Niemeyer em formato de rolo de filme. O museu terá uma linha do tempo com os principais marcos da trajetória do cinema nacional, exibições de curtas-metragens, documentários e objetos históricos.

Jean Thomas Bernardini, fundador da Imovision, celebra a realização do festival em Niterói.

“Este festival concretiza um sonho antigo: levar o melhor do cinema europeu para além dos grandes centros, oferecendo ao público uma programação de qualidade, com uma curadoria forte e acessível. É um movimento de celebração e democratização do cinema de arte no Brasil”, afirma.

O pôster oficial do Festival de Cinema Europeu Imovision homenageia a cidade anfitriã ao destacar a silhueta do Reserva Cultural, ícone do Caminho Niemeyer, símbolo da união entre turismo, cultura, arte e arquitetura em Niterói.