Jair é alvo de sondagens da MLS e pode deixar o Vasco

Para o duelo diante do Puerto Cabello, da Venezuela, o volante Jair não esteve relacionado pela comissão técnica do Vasco. O jogador havia sido titular no final de semana, contra o Corinthians e acabou ficando de fora.

Jair não vive seu melhor momento e está em seu último ano de contrato com o cruzmaltino. Com isso, a permanência do jogador é dada como incerta em São Januário.

Ele recebeu, nas últimas semanas, sondagens de times da MLS, principal liga de futebol dos Estados Unidos. A janela no país está aberta até o dia 23 de abril. Jair tem contrato com o Vasco até o final de 2025. Ele poderia, então, assinar um pré contrato com qualquer equipe a partir de julho.

Em um primeiro momento, as conversas para renovação de contrato do volante com o Vasco não evoluíram. Diferente do que aconteceu com Vegetti, Léo Jardim e Rayan, a negociação pouco avançou.

O salário de Jair é considerado alto em relação ao que vem sendo apresentado pelo jogador. Ele chegou ao Vasco em 2023, no retorno à Série A e no primeiro ano de grandes investimentos da SAF.

Em 2024, ele sofreu uma grave lesão no clássico contra o Flamengo, pelo Campeonato Carioca. Jair rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo e ficou afastado por oito meses dos gramados.

Na atual temporada, Jair começou como titular, mas logo perdeu a vaga para Hugo Moura como primeiro volante do time de Fábio Carille. Em 2025, ele é o décimo jogador com mais minutos em campo (697 minutos). Entre os meias defensivos, está atrás de Hugo Moura (1261) e Tchê Tchê (869) em minutagem, e na frente de Cocão (680), Paulinho (643) e Sforza (76).