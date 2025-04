Fluminense encara o San José, pela Sul-Americana, tentando manter a boa fase

O Fluminense recebe o San José, da Bolívia, na noite desta quinta-feira (10), no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O Tricolor vem de duas vitórias seguidas. O clube venceu o Once Caldas, na estreia da competição continental, e bateu o Bragantino, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Renato Gaúcho vai para sua segunda partida pelo Flu após seu retorno e busca outro resultado positivo.

O GV San José é o atual líder do Campeonato Boliviano. A equipe conquistou duas vitórias em dois jogos. Na Sul-Americana, o clube estregou com empate. Mesmo jogando em seus domínios, na altitude de La Paz, o clube ficou no 1x1 contra o Unión Española, do Chile.

Para manter os 100% de aproveitamento na Sul-Americana, o Fluminense deve entrar em campo com: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos, Ignácio, Léo Jance; Bernal, Nonato e Ganso; Keno, Serna e Everaldo.

O San José deve alinhar da seguinte maneira: Poveda; Jhoni Ramallo, Seimandi, Michelli, Dico Roca, Sergio Villamíl, Bejarano, López Pissano, Calero, Arismendi e Becerra.

A arbitragem fica com Roberto Perez. Ele será auxiliado por Jesus Sanchez e Enrique Pinto, todos do Peru. O VAR será comandado por Gabriel Gonzales, do Equador.