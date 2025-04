Botafogo pode vender mando de campo contra o Ceará, pelo Brasileirão

O Botafogo estuda a possibilidade de levar o confronto diante do Ceará, no dia 24 de maio, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, para o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.

As conversas entre a diretoria do Alvinegro com a empresa Metrópoles Sports e a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) do Espírito Santo, que chegou a confirmar a sondagem através de uma nota.

"A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) informa que foi sondada sobre a disponibilidade da data de 24/05 para a realização do jogo entre Botafogo e Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, no Estádio Kleber Andrade. No entanto, até o momento, não houve o pagamento da taxa de aluguel necessária para a confirmação da partida no estádio", disse a assessoria do órgão capixaba.

Leia também:

▶ Governo federal libera verba para reconstrução de Petrópolis

▶ Niterói recebe a primeira edição do Festival de Cinema Europeu Imovision

A situação ainda não está definida, mas o estádio consta como pré-reservado para o duelo entre as equipes. Isso demanda o pagamento de uma taxa simbólica, que pode ser recuperada caso as negociações não continuem.

Botafogo x Ceará é o compromisso imediato do clube carioca após o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Capital (DF). A segunda partida eliminatória terá o Botafogo na condição de visitante.