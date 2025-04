Fluminense defende invencibilidade de quase quatro anos em competições continentais no Maracanã

O Fluminense entra em campo na quinta-feira (10), com um ponto positivo para o duelo contra o San José, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O "fator Maracanã" tem feito do clube um mandante difícil de ser batido nos últimos anos em competições sul-americanas.

O Tricolor vem de uma invencibilidade de quase quatro anos no estádio, atuando em jogos de Libertadores, Sul-Americana e Recopa. Já são 18 jogos sem saber o que é perder em torneios continentais quando atua em seus domínios.

Renato Gaúcho volta a comandar o Flu em uma partida de competição sul-americana após um longo tempo. Ele foi vice-campeão da Libertadores em 2008 e participou da primeira fase da Sul-Americana de 2009, quando o Tricolor encarou o Flamengo.

Leia também:

▶ Encontrado corpo de operador de estacionamento às margens da Rodovia BR-101

▶ Prefeitura de Niterói abre concurso público para a Niterói Prev

A última derrota do Fluminense em competições continentais, no Maracanã, aconteceu em maio de 2021. Na ocasião, derrota por 2x1 para o Junior Barranquilla, pela Libertadores. De lá para cá, são 14 vitórias e quatro empates.

Após vencer o primeiro jogo fora de casa por 1 a 0, contra o Once Caldas, o Fluminense lidera o Grupo F da Sul-Americana com três pontos. O Flu enfrenta o San José nesta quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada.