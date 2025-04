Flamengo enfrenta o Central Córdoba pela Copa Libertadores

O Flamengo entra em campo, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (9) no estádio do Maracanã, para enfrentar o Central Córdoba (Argentina) pela segunda rodada do Grupo C da Copa Libertadores. A Rádio Nacional transmite o confronto ao vivo.

Ocupando a liderança da chave com três pontos, após estrear com triunfo de 1 a 0 sobre o Deportivo Táchira (Venezuela), o Rubro-Negro da Gávea terá pela frente um Central Córdoba que divide a vice-liderança do Grupo com a LDU (Equador).

Para o confronto da Copa Libertadores há a possibilidade de o técnico Filipe Luís poupar algumas peças, pensando na sequência da temporada, na qual o Flamengo está se dividindo em diferentes frentes.

Uma expectativa é o possível retorno do atacante Pedro, que se recuperou da cirurgia no joelho esquerdo realizada em setembro de 2024. Afastado por um longo período, a torcida espera que, ao menos, o técnico Filipe Luís relacione o centroavante para o banco de reservas.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Flamengo e Central Córdoba com a narração de Luciana Zogaib, comentários de Rachel Motta, reportagem de Rodrigo Campos e plantão de Luiz Ferreira. Você acompanha o Show de Bola Nacional.