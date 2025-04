Sem titulares nas laterais, Fluminense pode relacionar jovens de Xerém como opção no banco

Após a vitória sobre o Bragantino, por 2x1, o Fluminense tem um novo problema com lesionados. Foi a vez do lateral-direito Guga sentir uma lesão na coxa e virar desfalque no Tricolor. Já sem o lateral-esquerdo titular, Gabriel Fuentes, agora o outro lado também preocupa.

Renato Gaúcho então deve usar os laterais reservas Samuel Xavier e Renê. Isso deve gerar espaço para os 'crias de Xerém'. O lateral-esquerdo Léo Jance e o jovem lateral-direito Kaio Borges vêm realizando treinos no CT Carlos Castilho.

A dupla também tem participado de jogos do sub-20. Com a ausência das principais opções, os dois não foram encarar o Braga sub-20 pelo Brasileirão da categoria e treinaram com os profissionais da última segunda-feira (07).

Kaio Borges fez parte da"Esquadrilha 07", do Flu | Foto: Leonardo Brasil/Fluminense

Léo Jance tem 20 anos e já integrou as categorias de base da seleção brasileira. Kaio Borges tem 18 anos e fez parte da Esquadrilha 07, geração de Xerém que conquistou a Copa do Brasil e o Brasileirão sub-17 em 2024.

Léo Jance já esteve nas categorias de base da seleção brasileira | Foto: Leonardo Brasil/Fluminense

Titulares lesionados

Gabriel Fuentes sofreu a lesão no primeiro Fla-Flu da final do Carioca. Ele vinha sendo um dos destaques do time na temporada com quatro assistências. O lateral teve um diagnóstico de lesão de grau 2 no músculo reto femoral e ainda não tem previsão de retorno.

Guga deixou o gramado do Maracanã no último domingo, na vitória sobre o Bragantino por 2 a 1, com dores e teve diagnosticada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda após a realização de um exame de imagem. A lesão é de grau 2. Em geral, a recuperação leva entre 3 e 6 semanas.

Com Renê e Samuel Xavier cotados para serem titulares, o Fluminense enfrenta o San José, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana, nesta quinta, em jogo no Maracanã, às 21h30.