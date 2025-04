Flamengo anuncia renovação de contrato com Gerson até 2030

Nesta terça-feira (08), o Flamengo anunciou a renovação de contrato com o meia Gerson até 2030. O capitão do Rubro-Negro tinha contrato até 2027 e aumentou seu vínculo com o clube.

Ele também receberá uma valorização salarial do Fla. Em entrevista à Flamengo TV, o camisa 8 contou estar realizado: "Feliz. Realizando mais uma vez um sonho na minha vida. É o time do meu coração. Até 2030. Espero que a minha passagem continue sendo vitoriosa. Feliz e mais motivado ainda. Quero sempre buscar mais."

"Não havia uma necessidade de renovar o contrato porque ele tinha o contrato por mais um ano e meio. Mas havia a necessidade de valorizar alguém que é importante dentro e fora do campo. Foi isso que aconteceu. Chegamos a um acordo. E estamos todos contentes", afirmou o diretor de futebol José Boto.

O anúncio da renovação com Gerson encerra uma novela que se iniciou ainda em 2024. O jogador tinha o mesmo salário de quando voltou ao Flamengo, no início de 2023, que era um dos mais baixos entre os principais nomes do elenco.

O staff do atleta vinha negociando uma valorização com o Rubro-Negro desde então. Somente há algumas semanas, o acordo foi finalmente selado, considerado positivo para ambas as partes.

O clube reajustou os valores, apesar de não ter chegado ao que o jogador havia pedido, e também o pagamento das luvas, com prazo de quitação mais breve. O acordo fará do capitão o jogador com contrato mais longo, até 2030. Ele não terá o maior salário do elenco, mas receberá um aumento satisfatório. A valorização tem o aval do técnico Filipe Luís.