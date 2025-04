Vasco recebe o Puerto Cabello buscando sua primeira vitória na Copa Sul-Americana

O Vasco recebe o Puerto Cabello na noite desta terça-feira (08), às 21h30, em São Januário, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O cruzmaltino busca a primeira vitória no torneio após um empate amargo na estreia, fora de casa, contra o Melgar.

Essa é a primeira vez que os dois clube se enfrentam na história. O momento vascaíno é de pressão. O clube vem de uma estreia com um empate na competição sul-americana, por 3x3 (após abrir 3x1) e de derrota no Brasileirão, para o Corinthians, por 3x0, fora de casa. O técnico Fábio Carille balança no cargo.

O clube venezuelano está invicto há seis jogos, mas vem de quatro empates consecutivos, três deles por 0x0. A equipe está em quinto lugar no campeonato local e estreou na fase de grupos da Sul-Americana empatando em 2x2 com o Lanús, em casa.

Jogando em sua casa, o Vasco terá força máxima e deve ir da seguinte forma: Léo Jardim; Paulo Henrique, Mauricio Lemos, João Victor e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho e Coutinho; Nuno Moreira, Garré e Vegetti.

Os visitantes, comandados pelo técnico Vasco Faísca, devem entrar em campo com: Luis Romero, Casiani, Shimaga, Mbaye e Linares; Hernández, Awudu e Isah; Contreras, Padrón e Paredes.

A arbitragem do confronto é toda do Equador. Bryan Loyaza apita o jogo, ao lado dos assistentes Edson Vazquez e Mauricio Lozada. O VAR será comandado por Gabriel Gonzalez.