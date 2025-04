Cano reencontra o Once Caldas, maior vítima da carreira, em estreia do Fluminense na Copa Sul-Americana

Cano reencontra o Once Caldas, maior vítima da carreira - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Cano reencontra o Once Caldas, maior vítima da carreira - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O artilheiro Germán Cano tem uma grande oportunidade de voltar a balançar as redes nesta terça (01/04). O Fluminense estreia na Copa Sul-Americana diante do Once Caldas, na Colômbia. O camisa 14 tem justamente o clube colombiano como sua maior vítima em toda carreira.

Desde que se tornou profissional, ninguém sofreu mais gols do ídolo tricolor que o Once Caldas. Até o momento, são 11 anotados contra o antigo rival. Cano marcou duas vezes pelo Deportivo Pereira e outras nove vezes quando defendia o Independiente Medellín.

E para isso, o artilheiro precisou de apenas 13 jogos. A média é excelente, quase um por partida. O Once Caldas só não está sozinho neste ranking porque há outro clube com quem divide essa amarga liderança. O Millonarios, também da Colômbia, sofreu os mesmos 11 gols do atacante.

Leia também:

O Top-5 é completo por mais três clubes do país: O Atlético Nacional (9 gols), o Junior Barranquilla (9 gols) e o Deportivo Cali (8 gols). No Brasil, a maior vítima de Cano é o Flamengo. São oito gols desde que chegou ao país. Ele marcou um gol usando a camisa do Vasco e os outros sete pelo Flu.

Voltando a falar do Once Caldas, há um problema. Pesa contra Cano o retrospecto direto. Nos anos em que esteve atuando na Colômbia, Pereira e Independiente Medellín não costumavam ser favoritos contra o Once Caldas e o histórico é ruim: apenas duas vitórias em 13 jogos contra o adversário. Também soma cinco empates e seis derrotas.