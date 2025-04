Pedrinho, presidente do Vasco, diz que pedirá para enfrentar o Flamengo em São Januário no Brasileirão

Em entrevista ao canal Podcast Cruzmaltino, o presidente do Vasco, Pedrinho, revelou que o clube entrará com um ofício nesta segunda-feira (31) para disputar a partida contra o Flamengo, pela quinta rodada do Brasileirão, em São Januário.

O dirigente afirmou que quer o jogo no estádio mesmo 'se tiver que ser com torcida única': "Vamos encaminhar o ofício hoje para jogar o clássico em São Januário. Conversei com alguns torcedores hoje. Se tiver que ser com torcida única, vai ser com torcida única. Porque em São Januário, é 90% a 5%, os outros 5% ficam para as questões de segurança. Se a CBF, o Ministério Público e o BEPE determinarem que seja torcida única, vai ser torcida única. Vamos encaminhar (o ofício) e lutar para que Vasco x Flamengo seja em São Januário."

Nos últimos anos, o Vasco tem mandado os jogos contra o Flamengo no Maracanã, em confrontos pelo Campeonato Brasileiro ou pelo Campeonato Carioca. Neste ano, a direção de Pedrinho alterou o local da semifinal do estadual para o Nilton Santos.

A última vez que os dois rivais se enfrentaram em São Januário foi pelo Brasileirão de 2020, com portões fechados por conta da pandemia do Covid-19. A vitória foi do Rubro-Negro, por 2x1, com gols de Bruno Henrique e Léo Pereira, com Talles Magno anotando para os vascaínos.

Vasco e Flamengo se enfrentarão no dia 19 de abril, em partida válida pela quinta rodada do Brasileirão. O jogo está marcado para as 18h30, sem um local definido pela CBF ainda.